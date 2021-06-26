، الدنمارك تقسو على ويلز برباعية وتتأهل لثُمن نهائي يورو 2020 ،

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محمد بن مسعود - الدمام - تأهل منتخب الدنمارك إلى دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020) بعد تغلُّبه على منتخب ويلز 4 / صفر اليوم السبت على ملعب "يوهان كرويف أرينا" في أمستردام في افتتاح منافسات دور الستة عشر للبطولة.
وحسم منتخب الدنمارك، الذي يدربه كاسبر هيولماند، المباراة لصالحه بأربعة أهداف، سجَّلها كاسبر دولبيرج (هدفَين) في الدقيقتَين الـ27 والـ48، وجواكيم مايهلي ومارتن برايثوايت في الدقيقة الـ88 والدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.
ويخوض المنتخب الدنماركي مباراته في دور الثمانية يوم السبت المقبل على ملعب باكو الأولمبي في أذربيجان، وسيلتقي الفائز في المباراة المقررة غدًا الأحد بين المنتخبَين الهولندي والتشيكي على ملعب "بوشكاش أرينا" في بودابست.بطولة أمم أوروبا يورو 2020 بطولة كأس أمم أوروبا
الدنمارك تقسو على ويلز برباعية وتتأهل لثُمن نهائي يورو 2020صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-26
تأهل منتخب الدنمارك إلى دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020) بعد تغلُّبه على منتخب ويلز 4 / صفر اليوم السبت على ملعب "يوهان كرويف أرينا" في أمستردام في افتتاح منافسات دور الستة عشر للبطولة.
وحسم منتخب الدنمارك، الذي يدربه كاسبر هيولماند، المباراة لصالحه بأربعة أهداف، سجَّلها كاسبر دولبيرج (هدفَين) في الدقيقتَين الـ27 والـ48، وجواكيم مايهلي ومارتن برايثوايت في الدقيقة الـ88 والدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.
ويخوض المنتخب الدنماركي مباراته في دور الثمانية يوم السبت المقبل على ملعب باكو الأولمبي في أذربيجان، وسيلتقي الفائز في المباراة المقررة غدًا الأحد بين المنتخبَين الهولندي والتشيكي على ملعب "بوشكاش أرينا" في بودابست.
26 يونيو 2021 - 16 ذو القعدة 1442
10:00 PM
تأهل منتخب الدنمارك إلى دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020) بعد تغلُّبه على منتخب ويلز 4 / صفر اليوم السبت على ملعب "يوهان كرويف أرينا" في أمستردام في افتتاح منافسات دور الستة عشر للبطولة.
وحسم منتخب الدنمارك، الذي يدربه كاسبر هيولماند، المباراة لصالحه بأربعة أهداف، سجَّلها كاسبر دولبيرج (هدفَين) في الدقيقتَين الـ27 والـ48، وجواكيم مايهلي ومارتن برايثوايت في الدقيقة الـ88 والدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.
ويخوض المنتخب الدنماركي مباراته في دور الثمانية يوم السبت المقبل على ملعب باكو الأولمبي في أذربيجان، وسيلتقي الفائز في المباراة المقررة غدًا الأحد بين المنتخبَين الهولندي والتشيكي على ملعب "بوشكاش أرينا" في بودابست.
، الدنمارك تقسو على ويلز برباعية وتتأهل لثُمن نهائي يورو 2020 ،
المصدر : الخليج 365
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