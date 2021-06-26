، مواجهتان في اليوم الثاني من دور الـ 16 من "يورو 2020" ،

محمد بن مسعود - الدمام - تستأنف الأحد مباريات الدور ثمن النهائي من مسابقة يورو 2020 حيث تقام مباراتان على النحو التالي:

هولندا x التشيك

تقام المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت الرياض .

نجح منتخب هولندا في تحقيق العلامة الكاملة بحصد 9 نقاط في مبارياته الثلاث في دور المجموعات، حيث فاز على النمسا وأوكرانيا ومقدونيا الشمالية، أما منتخب التشيك فتأهل ضمن أفضل المنتخبات في المركز الثالث خلف انجلترا وأسكتلندا في مجموعته.

بلجيكا x البرتغال

تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت الرياض.

حقق منتخب بلجيكا الفوز في كل مباريات دور المجموعات، على حساب روسيا 3/0 والدنمارك 2/1 وفنلندا 2/0، ليحصد العلامة الكاملة في طريقه إلى دور الـ 16.

يدخل منتخب البرتغال المباراة بعد أن صعد من بوابة أفضل ثوالث، حيث تعرض لخسارة برباعية أمام ألمانيا، وقبلها حقق الفوز على المجر بثلاثية نظيفة، وأخيرًا اقتنص تعادلًا غاليًا أمام منتخب فرنسا.بطولة أمم أوروبا يورو 2020 بطولة كأس أمم أوروبا