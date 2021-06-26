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محمد بن مسعود - الدمام - تُوِّج فريق الكويت الكويتي بلقب بطولة الأندية الخليجية في نسختها الـ40؛ وذلك بعد فوزه على النصر السعودي 96-85 في المباراة الختامية التي جرت على صالة نادي شباب الأهلي محققًا لقبه الخليجي الثاني في تاريخه بعد الفوز من قبل بلقب 2003. كما تأهل الكويت والنصر للمرحلة الثانية من تصفيات بطولة الأندية الآسيوية.
بينما حصل الأهلي البحريني على الميدالية البرونزية اليوم بعد فوزه على شباب الأهلي (103-98) في مباراة تحديد المركز الثالث في البطولة الخليجية.النصر
الكويت الكويتي بطل "خليجي 40" لكرة السلة.. على حساب النصر السعوديصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-26
تُوِّج فريق الكويت الكويتي بلقب بطولة الأندية الخليجية في نسختها الـ40؛ وذلك بعد فوزه على النصر السعودي 96-85 في المباراة الختامية التي جرت على صالة نادي شباب الأهلي محققًا لقبه الخليجي الثاني في تاريخه بعد الفوز من قبل بلقب 2003. كما تأهل الكويت والنصر للمرحلة الثانية من تصفيات بطولة الأندية الآسيوية.
بينما حصل الأهلي البحريني على الميدالية البرونزية اليوم بعد فوزه على شباب الأهلي (103-98) في مباراة تحديد المركز الثالث في البطولة الخليجية.
26 يونيو 2021 - 16 ذو القعدة 1442
08:33 PM
تُوِّج فريق الكويت الكويتي بلقب بطولة الأندية الخليجية في نسختها الـ40؛ وذلك بعد فوزه على النصر السعودي 96-85 في المباراة الختامية التي جرت على صالة نادي شباب الأهلي محققًا لقبه الخليجي الثاني في تاريخه بعد الفوز من قبل بلقب 2003. كما تأهل الكويت والنصر للمرحلة الثانية من تصفيات بطولة الأندية الآسيوية.
بينما حصل الأهلي البحريني على الميدالية البرونزية اليوم بعد فوزه على شباب الأهلي (103-98) في مباراة تحديد المركز الثالث في البطولة الخليجية.
، الكويت الكويتي بطل "خليجي 40" لكرة السلة.. على حساب النصر السعودي ،
المصدر : الخليج 365
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