لجنة قطرية مصرية تعقد اجتماعها الخامس بالدوحة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عقدت لجنة المتابعة القطرية المصرية، اليوم السبت، اجتماعها الخامس بوزارة الخارجية القطرية في الدوحة.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا" ترأس الاجتماع من جانب قطر السفير علي بن فهد الهاجري المبعوث الخاص لوزير الخارجية للشؤون الإقليمية، ومن الجانب المصري السفير ياسر عثمان، مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية.



وأشارت الوكالة إلى أن اللجنة توصلت للتوافق بشأن الملفات المعروضة عليها، والتي تناولتها اللجنة القانونية، وهي بصدد استكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.

وتأتي اجتماعات اللجنة تنفيذا لما تم التوافق عليه في قمة "العلا" التي استضافتها المملكة العربية السعودية في الخامس من يناير/ كانون الثاني الماضي.



والأربعاء الماضي، قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تعيين سفير جديد لبلاده لدى دولة قطر.



ونشرت الجريدة الرسمية قرار السيسي الذي نص على تعيين عمرو كمال الدين برى الشربيني، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى الحكومة القطرية.

وجاء تعيين السفير المصري الجديد في الدوحة، بعد زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري لقطر، وسط تحسن تشهده العلاقات بين البلدين بعد إنهاء المقاطعة الخليجية المصرية لقطر.

وكانت الرياض أعلنت في يناير/ كانون الثاني، التوصل لاتفاق للمصالحة الخليجية بعد أن قطعت دول السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات مع الدوحة في 2017.