خالف اتفاق الانفصال عن العائلة.. هاري يتمسك بلقبه الملكي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لا يزال الأمير هاري مصرا على الاحتفاظ بلقب "صاحب السمو الملكي"، رغم موافقة على تخليه عنه، وواجباته الملكية للانتقال للولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة "مترو" البريطانية على موقعها الإلكتروني أن الأمير هاري استخدم لقب "صاحب السمو الملكي دوق ساسكس" في شهادة ميلاد ابنته "ليليبيت".

وتظهر الصورة المسربة لشهادة الميلاد أن اسم هاري جاء مسبوقا بلقب صاحب السمو الملكي قبل أن يتبعه بلقب دوق ساكس، في حين كتب اسم الأم، راشيل ميجان ماركل، مجردا من أي ألقاب وليس كما ورد في عقد زواجها "ميجان ماركل."

وبموجب الاتفاق الذي انفصل هاري بموجبه عن العائلة المالكة سمح لهما باستخدام لقب دوق ودوقة ساسكس، لكنهما جردا من الألقاب الأخرى والرتب العسكرية الشرفية.

وتعتبر شهادة الميلاد وثيقة عامة في ولاية كاليفورنيا، حيث يعيش الزوجان في قصر مونتيسيتو الذي تبلغ تكلفته 11 مليون جنيه إسترليني (أكثر من 15 مليون دولار أميركي)

وتظهر المعلومات الوارد في شهادة الولادة أن ليليبت ديانا مونتباتن-وندسور ولدت في الساعة 11.40 صباحًا بالتوقيت المحلي من يوم 6 يونيو/ حزيران في مستشفى سانتا باربرا، بالقرب من قصر الزوجين.

ويأخذ كلا الوالدين فترات طويلة من الإجازة لرعاية الطفل، على الرغم من أن هاري سيعود إلى المملكة المتحدة لحضور إزاحة الستار عن تمثال لأمه الراحلة الليدي ديانا.

ووافق هاري، العام الماضي، على الاحتفاظ بلقب صاحب السمو الملكي، لكنه لم يستخدمه أبدًا عندما ترك الحياة الملكية لبدء حياته المهنية في الولايات المتحدة.

وخلال مقابلة تلفزيونية عاصفة مع مقدمة البرامج الشهيرة أوبرا وينفري في مارس/آذار، اتهمت ميجان الأسرة المالكة بالعنصرية، وقالت إنها كانت تعاني من ميول انتحارية في أيام زواجها الأولى.

وألقت المقابلة بالأسرة المالكة في أتون أزمة، فعمقت خلافا بين هاري وبين وليام ووالده الأمير تشارلز وريث عرش بريطانيا.

وتحدث هاري في الآونة الأخيرة عن مدى تفاقم شعوره بالصدمة والفقد عندما اضطر، وهو ابن 12 عاما، إلى المشي خلف نعش والدته ديانا في موكب جنازتها تحت مرأى ومسمع وسائل الإعلام العالمية.

وولد آرتشي ابن هاري وميجان الأول عام 2019.