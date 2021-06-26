السودان.. لجنة جمع السلاح تتحرك في دارفور

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصلت لجنة سودانية رفيعة، السبت، إلى مدينة الضعين حاضرة ولاية شرق دارفور ضمن جولة للإقليم بشأن جمع السلاح وحسم "المظاهر السالبة".

وأجرى وفد اللجنة العليا لجمع السلاح والسيارات غير المقننة والتي يرأسها نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول محمد حمدان "حميدتي"، مشاورات مع السلطات المحلية في "الضعين" بشأن سير عملية جمع السلاح من أيدي المدنيين التي أطلقها السودان منذ سنوات.

وقال مقرر اللجنة، الفريق الهادي عبدالله عثمان، في تصريح صحفي، إن الاجتماع مع سلطات ولاية شرق دارفور ناقش العديد من المحاور المتعلقة بعملية جمع السلاح والسيارات غير المقننة ومحاربة ما وصفه بـ"الظواهر السالبة".

وأضاف أن الاجتماع شدد على ضرورة تنفيذ القرار الذي اتخذته الحكومة مؤخراً والخاص بوقف تقنين السيارات التي دخلت البلاد عن طريق التهريب والتي تُعرف محليا بـ"بوكو حرام"، وهو قرار نهائي لا رجعة فيه.

وبدأت سيارات "بوكو حرام" تتدفق على السودان بالتهريب منذ نحو 6 سنوات قادمة من ليبيا.

وسمحت السلطات بالخرطوم في بادئ الأمر بإخضاعها للتخليص الجمركي ومن ثم ترخيصها، لكن مع تزايد تدفقها قررت إيقاف تقنينها لتفادي إغراق السوق.

ويقود السودان كذلك حملة لجمع السلاح من أيدي المدنيين كونها سبباً رئيسياً للانفلاتات الأمنية وتفاقم الصراعات القبلية، لا سيما في إقليم دارفور غربي البلاد.

وشدد مقرر لجنة جمع السلاح الفريق الهادي عبدالله، في تصريحاته، على أن الحكومة المركزية قدمت الدعم والتعاون للسلطات في الولايات الإقليمية، للقيام بمهمة جمع السلاح والسيارات غير المقننة ومحاربة الظواهر السالبة والوصول إلى غايات هذه الحملة.

وأضاف الفريق الهادي أن لجنته في زيارتها لدارفور يرافقها فريق إعلامي كبير لتوثيق برنامج جمع السلاح في السودان وتقديمه للمجتمع الدولي، بهدف تقديم المساعدة إلى البلاد ولضمان تحقيق السلم العالمي.