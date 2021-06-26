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إمارة عسير: حريق منتزه الجرّة لا يشكل خطرًا وأعمال المكافحة مستمرة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-26

إمارة عسير: حريق منتزه الجرّة لا يشكل خطرًا وأعمال المكافحة مستمرة

من قبل فرق الدفاع المدني

متابعات الخليج 365 - واس

أكدت إمارة منطقة عسير لجميع أهالي المنطقة وزوارها، أن جهود الدفاع المدني أثمرت عن السيطرة على الحريق الذي اندلع في منتزه الجرة الواقع بمركز تمنية جنوب شرق أبها، وأن الحريق لا يشكل أي خطر على القرى المجاورة، كما لم تُسجَّل أي إصابة جراء ذلك.

المكافحة مستمرة

وأوضحت الإمارة أن أعمال المكافحة مستمرة من قبل فرق الدفاع المدني،بمشاركة عدد من الجهات والمتطوعين بالمنطقة، وفق تطبيق خطط الدعم المناطقي للدفاع المدني بالقوى البشرية والآلية ، وذلك بمتابعة مستمرة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدلعزيز أمير منطقة عسير.
إمارة عسير: حريق منتزه الجرّة لا يشكل خطرًا وأعمال المكافحة مستمرة - متابعات الخليج 365

 
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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