بر الشرقية تُطلق حملة وارف لتوفير احتياجات الصيف للأسر المحتاجة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-26

متابعات الخليج 365 - واس

أطلقت جمعية البر بالمنطقة الشرقية أمس، حملة “وارف” لتوفير احتياجات الصيف للأسر الأشد حاجة بالمنطقة.

أهداف الحملة

وتهدف الحملة إلى تأمين الأجهزة الكهربائية؛ كأجهزة التكييف والتبريد والثلاجات ، وسداد فواتير الكهرباء، وترميم المنازل التي تتأثر بحرارة الصيف، وتأمين السقيا عبر برنامج سقيا الماء، تقدمها الجمعية للأسر غير القادرة مادياً على توفيرها بعد التأكد من استحقاقها المساعدة.

خدمات إسكانية

يذكر أن عدد المستفيدين من الحملة خلال العام الماضي بلغ 3.846 أسرة حصلت على أجهزة تكييف وتبريد وثلاجات وخدمات إسكانية تشمل ترميم المنازل وسداد فواتير الكهرباء وسداد الإيجارات، إضافة إلى العديد من الخدمات الإغاثية والصحية والتنموية التي تقدمها الجمعية لأسرها بالمنطقة، فيما يستفيد من خدمات الجمعية أكثر من 50 ألف أسرة بالمنطقة.

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