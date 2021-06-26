شكرا لقرائتكم تنويه من السفارة لدى موسكو بشأن دخول المطاعم والمقاهي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-26
وأوضحت السفارة أنه يتم إبراز ذلك برمز (QR)، والذي يمكن الحصول عليه من خلال موقع الخدمات لحكومة موسكو.
تنويه من السفارة لدى موسكو بشأن دخول المطاعم والمقاهي
للمحصنين والمتعافين اعتبارًا من تاريخ 28 يونيو
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضحت سفارة المملكة العربية السعودية لدى روسيا الاتحادية، أنه لن يُسمح بالدخول لمطاعم ومقاهي موسكو إلا للمحصنين أو المتعافين اعتبارًا من تاريخ 28 يونيو.
مطاعم ومقاهي موسكو:
وقالت السفارة، في بيان عبر حسابها في “تويتر”: “تود سفارة المملكة في موسكو التنبيه بأنه اعتبارًا من تاريخ 28 يونيو لن يُسمح بالدخول لمطاعم ومقاهي موسكو إلا للمحصنين أو المتعافين الذين مضى على إصابتهم أقل من 6 أشهر أو اختبار سلبي (PCR) لا يزيد عن 3 أيام”.
وأوضحت السفارة أنه يتم إبراز ذلك برمز (QR)، والذي يمكن الحصول عليه من خلال موقع الخدمات لحكومة موسكو.
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