الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-26

جامعة الشمالية تعلن مواعيد القبول في برامج البكالوريوس والدبلوم

متابعات الخليج 365 - الحدود الشمالية

أعلنت جامعة الحدود الشمالية عن مواعيد استقبال طلبات القبول الإلكتروني في برامج البكالوريوس وبرامج الدبلوم لخريجي الثانوية العامة، للعام الدراسي 1443هـ.

تفاصيل مواعيد القبول:

ونشرت جامعة الحدود الشمالية تفاصيل مواعيد استقبال طلبات القبول الإلكتروني في برامج البكالوريوس وبرامج الدبلوم لخريجي الثانوية العامة على النحو الموضح أدناه:



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