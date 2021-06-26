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جامعة الشمالية تعلن مواعيد القبول في برامج البكالوريوس والدبلوم

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-26

جامعة الشمالية تعلن مواعيد القبول في برامج البكالوريوس والدبلوم

لخريجي الثانوية العامة

متابعات الخليج 365 - الحدود الشمالية

أعلنت جامعة الحدود الشمالية عن مواعيد استقبال طلبات القبول الإلكتروني في برامج البكالوريوس وبرامج الدبلوم لخريجي الثانوية العامة، للعام الدراسي 1443هـ.

تفاصيل مواعيد القبول:

ونشرت جامعة الحدود الشمالية تفاصيل مواعيد استقبال طلبات القبول الإلكتروني في برامج البكالوريوس وبرامج الدبلوم لخريجي الثانوية العامة على النحو الموضح أدناه:


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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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