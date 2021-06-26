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شكرا لقرائتكم جامعة الشمالية تعلن مواعيد القبول في برامج البكالوريوس والدبلوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-26
جامعة الشمالية تعلن مواعيد القبول في برامج البكالوريوس والدبلوم
لخريجي الثانوية العامة
متابعات الخليج 365 - الحدود الشمالية
أعلنت جامعة الحدود الشمالية عن مواعيد استقبال طلبات القبول الإلكتروني في برامج البكالوريوس وبرامج الدبلوم لخريجي الثانوية العامة، للعام الدراسي 1443هـ.
تفاصيل مواعيد القبول:
ونشرت جامعة الحدود الشمالية تفاصيل مواعيد استقبال طلبات القبول الإلكتروني في برامج البكالوريوس وبرامج الدبلوم لخريجي الثانوية العامة على النحو الموضح أدناه:
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