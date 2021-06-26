حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الأحد: رياح وأجواء حارة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ الأحد، طقسًا شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.

سماء غائمة جزئيًّا:

وأضاف المركز الوطني للأرصاد، أن السماء تكون غائمة جزئيًّا، تتخللها بعض السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة.

درجات الحرارة:

كما تنشط الرياح على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ ما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

أما عن درجات الحرارة، فتسجل أعلى درجة حرارة في الأحساء؛ 47 درجة مئوية، فيما تسجل السودة 15 درجة.

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