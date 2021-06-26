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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-26
مقتل أكثر من 100 عنصر من ميليشيا الحوثي بجبهة مأرب
بدعم من تحالف دعم الشرعية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أحبط الجيش اليمني، اليوم السبت، عملية التفاف لميليشيا الحوثي الإرهابية في مأرب، كما تمكن الجيش اليمني من إسقاط العشرات من الحوثيين بين قتيل ومصاب.
دعم التحالف:
وفي التفاصيل: أعلنت مصادر يمنية أن الجيش اليمني بدعم من تحالف دعم الشرعية، تصدى لمحاولة التفاف حوثية في مأرب.
مقتل 100 حوثي:
وكشفت المصادر، وفقًا لـ”الإخبارية”، مقتل أكثر من 100 عنصر من ميليشيا الحوثي اليوم بجبهة مأرب.
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