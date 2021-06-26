شكرا لقرائتكم خبر 11 معيارا لتقديم خدمات نقل آمنة للحجاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حددت الخطة التنفيذية لنقل الحجاج خلال حج هذا العام، 11 معيارا لضمان تقديم خدمة نقل آمنة لضيوف الرحمن خلال الموسم، منها تجهيز الحافلة بنظام التتبع الآلي، وأن يحمل كل حاج بطاقة الحج الذكية الخاصة به قبل إركابه الحافلة، إضافة إلى توفير حافلات ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل كاف وحسب الاحتياج.

فيما ضمت الخطة التنفيذية 5 اشتراطات احترازية لتقديم نقل آمن للحجاج، منها استقطاب السائقين المؤهلين مع اشتراط تحصينهم بتطعيم جرعتي كورونا مع تأمين مساكنهم في المشاعر، إضافة إلى اعتماد إركاب الحجاج بواقع 50% من الطاقة الاستيعابية المرخصة للحافلات ووسائل النقل على أن يجري تأمين رقم محدد للحافلة ومقعد لكل حاج.

يشار إلى أن برنامج نقل الحجاج المشمول في الباقة الأساسية للحجاج يشمل النقل داخل مكة المكرمة وبين المشاعر المقدسة فقط، وسيتاح لمنشآت الحج أن تعرض برامج نقل إضافية للحجاج في المسار (ذهاب وعودة) للقادمين من خارج مكة المكرمة، على أن تكون اختيارية لهم، كما أن وزارة الحج والعمرة حددت سابقا عدد الحجاج في الحافلة الواحدة بـ 20 حاجا، وعلى منشأة الحج تعيين قائد لهم وتسمى مجموعة الحجاج في الحافلة الواحدة (وحدة تنفيذية)، وتتكون المجموعة الواحدة من الحجاج أو الفوج من 100حاج، وتنقلهم خمس حافلات، ويعين من قبل منشأة الحج مشرف لكل مجموعة مكونة من خمس وحدات تنفيذية أي خمس حافلات، ليتولى الإشراف على قادة الوحدات التنفيذية في تلك الحافلات.

الاشتراطات الاحترازية في النقل:

