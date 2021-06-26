11 معيارا لتقديم خدمات نقل آمنة للحجاج

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فيما ضمت الخطة التنفيذية 5 اشتراطات احترازية لتقديم نقل آمن للحجاج، منها استقطاب السائقين المؤهلين مع اشتراط تحصينهم بتطعيم جرعتي كورونا مع تأمين مساكنهم في المشاعر، إضافة إلى اعتماد إركاب الحجاج بواقع 50% من الطاقة الاستيعابية المرخصة للحافلات ووسائل النقل على أن يجري تأمين رقم محدد للحافلة ومقعد لكل حاج.
يشار إلى أن برنامج نقل الحجاج المشمول في الباقة الأساسية للحجاج يشمل النقل داخل مكة المكرمة وبين المشاعر المقدسة فقط، وسيتاح لمنشآت الحج أن تعرض برامج نقل إضافية للحجاج في المسار (ذهاب وعودة) للقادمين من خارج مكة المكرمة، على أن تكون اختيارية لهم، كما أن وزارة الحج والعمرة حددت سابقا عدد الحجاج في الحافلة الواحدة بـ 20 حاجا، وعلى منشأة الحج تعيين قائد لهم وتسمى مجموعة الحجاج في الحافلة الواحدة (وحدة تنفيذية)، وتتكون المجموعة الواحدة من الحجاج أو الفوج من 100حاج، وتنقلهم خمس حافلات، ويعين من قبل منشأة الحج مشرف لكل مجموعة مكونة من خمس وحدات تنفيذية أي خمس حافلات، ليتولى الإشراف على قادة الوحدات التنفيذية في تلك الحافلات.
الاشتراطات الاحترازية في النقل:
- الالتزام بالإجراءات والبروتوكولات الصحية المعتمدة من وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا.
- استقطاب السائقين المؤهلين مع اشتراط تحصينهم بتطعيم جرعتي كورونا مع تأمين مساكنهم في المشاعر.
- التزام موظفي شركات النقل بالزي الرسمي وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتطبيق التباعد الجسدي أثناء نقل الحجاج.
- توفير وسائل التعقيم بوسائل النقل والحرص على تعقيم وسائل النقل حسب البروتوكول المعتمد.
- اعتماد إركاب الحجاج بواقع 50% من الطاقة الاستيعابية المرخصة للحافلات ووسائل النقل على أن يؤمن رقم محدد للحافلة ومقعد لكل حاج.
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