تسجيل 1301 إصابة بكورونا وشفاء 1376 حالة

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وأعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 1301 حالة مؤكدة، وتعافي 1376 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 11239 حالة منها 1450 حالة حرجة، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 482,003 حالات، وحالات التعافي إلى 463,004 حالات.
وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل 17 حالة ليصل الإجمالي إلى 7760 حالة.
ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز ) 937 ( للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).
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