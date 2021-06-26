شكرا لقرائتكم خبر وزير الداخلية: تعاملنا مع هذه الظاهرة بكل حزم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال وزير الداخلية على حسابه الرسمي في تويتر «لقد تعاملت المملكة مع هذه الظاهرة بكل حزم، وواجهتها تشريعيا وقضائيا وأمنيا، وضربت بيد من حديد كل من تسول له نفسه الإضرار بأمن هذا الوطن».
وأضاف «تحققت - بفضل الله - إنجازات أمنية في هذا السياق، ولم تكن لتتحقق لولا دعم قيادتنا - حفظهم الله - ثم التغطية الأمنية الشاملة على امتداد وطننا وحدوده بمشاركة كل الجهات ذات العلاقة. حمى الله وطننا وشعبه والمقيمين فيه من كل مكروه».
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