شكرا لقرائتكم خبر وزير الداخلية: تعاملنا مع هذه الظاهرة بكل حزم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود أننا «نحارب المخدرات بإجراءات أمنية حازمة، ونطور أدواتنا باستمرار لردع العصابات الإجرامية التي تتطور أساليبها، بل وأنواع السموم التي تروجها. ونشترك في الجهود الدولية لتجفيف منابعها والحد من مخاطرها».

وقال وزير الداخلية على حسابه الرسمي في تويتر «لقد تعاملت المملكة مع هذه الظاهرة بكل حزم، وواجهتها تشريعيا وقضائيا وأمنيا، وضربت بيد من حديد كل من تسول له نفسه الإضرار بأمن هذا الوطن».

وأضاف «تحققت - بفضل الله - إنجازات أمنية في هذا السياق، ولم تكن لتتحقق لولا دعم قيادتنا - حفظهم الله - ثم التغطية الأمنية الشاملة على امتداد وطننا وحدوده بمشاركة كل الجهات ذات العلاقة. حمى الله وطننا وشعبه والمقيمين فيه من كل مكروه».