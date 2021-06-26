5.6 ملايين حصيلة حملة «وطن بلا مخالف».. والداخلية تحذر من التساهل مع المتسللين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت الحملات الميدانية المشتركة «وطن بلا مخالف » التي انطلقت الأربعاء 26 / 2 / 1439 الموافق 15 / 11 / 2017 حتى نهاية الخميس 14 / 11 / 1442 الموافق 24 / 6 / 2021 لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، 5.6 ملايين مخالف. وأكدت وزارة الداخلية أنه يعاقب كل من يسهل دخول المتسلل للمملكة أو نقله داخلها أو يوفر له المأوى أو يقدم له أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، بعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير به، كما تعد هذه الجريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمخلة بالشرف والأمانة. نتائج الحملات الميدانية: 5,651,619 مخالفا، إجمالي المخالفين المضبوطين في مناطق المملكة كافة منهم:





116,930 شخصا إجمالي من ضبطوا خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة منهم:



43% يمنيو الجنسية54% إثيوبيو الجنسية3% جنسيات أخرى



9550 شخصا ضبطوا لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة



8,241 شخصا، إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين ضبطوا



2,769 مواطنا إجمالي المواطنين الموقوفين لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة منهم:



68,431 وافدا مخالفا إجمالي من يخضعون لإجراءات تنفيذ الأنظمة، منهم:



60,840 رجلا7,591 امرأة



715,216 مخالفا جرى إيقاع العقوبات الفورية بحقهم



913,306 مخالفين أحيلوا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر



1,050,132 مخالفا أحيلوا لاستكمال حجوزات سفرهم



1,559,919 مخالفا جرى ترحيلهم



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