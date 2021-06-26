مسوحات فنية لقياس أداء شبكات الاتصالات في المناطق السياحية

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وكشفت الهيئة عن قيامها بإجراء عدد من المسوحات الفنية في المواقع السياحية؛ لقياس جودة التغطية، والتحقق من سلامة الترددات، ووجهت الهيئة مقدمي خدمات الاتصالات برفع مستوى جاهزية الخدمات في تلك المناطق؛ لاستيعاب الطلب المتزايد للبيانات خلال هذه المدة، كما شكلت فرقا فنية لإعداد تقارير يومية عن أداء الشبكات في المناطق السياحية.
تأتي الجولات في إطار عمل «هيئة الاتصالات» على تحسين جودة خدمات الاتصالات وتحسين تجربة المستخدمين، ودعم جهود الجهات الحكومية في تشجيع السياحة الداخلية وتوفير الخدمات كافة في مختلف المواقع السياحية والترفيهية بجودة عالية.
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