1200 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية بالشرقية

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وأسفرت الجولات عن إغلاق 6 منشآت مخالفة، وتحرير 54 مخالفة لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية وتطبيق توكلنا، فيما تلقت 28 بلاغا عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والبلدية، وذلك عبر مركز البلاغات 940.
وأكدت أمانة الشرقية استمرار جولاتها الرقابية، للتثبت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، والاشتراطات البلدية، مع تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، ورفع وتعزيز المستوى التوعوي والرقابي لجميع المنشآت، وكذلك تفعيل مبادرة (ممتثل) بكافة مدن ومحافظات المنطقة، داعية إلى ضرورة التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية والوقائية، أو البلدية، عبر مركز البلاغات لمعالجتها.
من جهة ثانية واصلت بلدية وسط الدمام جولاتها التفتيشية على مساكن العمال مع الجهات ذات العلاقة بهدف متابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية للمساكن للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19).
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