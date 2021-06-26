شكرا لقرائتكم خبر 1200 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية بالشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 1267 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة.

وأسفرت الجولات عن إغلاق 6 منشآت مخالفة، وتحرير 54 مخالفة لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية وتطبيق توكلنا، فيما تلقت 28 بلاغا عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والبلدية، وذلك عبر مركز البلاغات 940.

وأكدت أمانة الشرقية استمرار جولاتها الرقابية، للتثبت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، والاشتراطات البلدية، مع تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، ورفع وتعزيز المستوى التوعوي والرقابي لجميع المنشآت، وكذلك تفعيل مبادرة (ممتثل) بكافة مدن ومحافظات المنطقة، داعية إلى ضرورة التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية والوقائية، أو البلدية، عبر مركز البلاغات لمعالجتها.

من جهة ثانية واصلت بلدية وسط الدمام جولاتها التفتيشية على مساكن العمال مع الجهات ذات العلاقة بهدف متابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية للمساكن للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19).