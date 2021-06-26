المملكة تحقق ميدالية برونزية في ‫الأولمبياد الدولي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في إنجاز سعودي عالمي جديد، حققت المملكة ميدالية برونزية في الأولمبياد الدولي للمعلوماتية‬ في نسخته الـ33 التي نظمتها سنغافورة عن بعد، لترفع المملكة رصيدها في ثالث مشاركة لها في المسابقة إلى ميداليتين برونزيتين. وحصد الطالب فارس البسيوني من إدارة تعليم الهيئة الملكية بينبع الميدالية البرونزية في ‫الأولمبياد الدولي للمعلوماتية 2021 من بين 351 طالبا يمثلون 88 دولة، وهو من الطلبة الذين خضعوا لبرامج موهبة على مدار 4 سنوات، تلقى خلالها 2500 ساعة تدريبية.



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