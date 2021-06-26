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تظاهر الآلاف اليوم (السبت) في وسط لندن احتجاجًا على قيود مكافحة "كوفيد-19" في بريطانيا، بعد تأجيل رفع آخرها إلى يوليو (تموز) بسبب زيادة الحالات.
وسار المتظاهرون رافعين لافتات كتبت عليها كلمة "حرية"، على أصوات قرع الطبول والموسيقى والصفارات في قلب العاصمة البريطانية، من هايد بارك إلى البرلمان، وفقاً لـ"فرانس 24".
وردد المتحتجون "عار عليكم!" وألقوا كرات صغيرة فوق بوابة المقر الرسمي لرئيس الوزراء بوريس جونسون في 10 داونينغ ستريت والبرلمان في ويستمنستر.
وعلى الرغم من التقدم المحرز في حملة التلقيح وفترة عزل طويلة خلال الشتاء، تواجه المملكة المتحدة منذ أسابيع ارتفاع الإصابات جراء متحورة دلتا التي رصدت في البداية في الهند وتعد أشد عدوى.بريطانيا فيروس كورونا الجديد لقاح كورونا
آلاف البريطانيين يتظاهرون احتجاجاً على استمرار قيود "كورونا"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-26
تظاهر الآلاف اليوم (السبت) في وسط لندن احتجاجًا على قيود مكافحة "كوفيد-19" في بريطانيا، بعد تأجيل رفع آخرها إلى يوليو (تموز) بسبب زيادة الحالات.
وسار المتظاهرون رافعين لافتات كتبت عليها كلمة "حرية"، على أصوات قرع الطبول والموسيقى والصفارات في قلب العاصمة البريطانية، من هايد بارك إلى البرلمان، وفقاً لـ"فرانس 24".
وردد المتحتجون "عار عليكم!" وألقوا كرات صغيرة فوق بوابة المقر الرسمي لرئيس الوزراء بوريس جونسون في 10 داونينغ ستريت والبرلمان في ويستمنستر.
وعلى الرغم من التقدم المحرز في حملة التلقيح وفترة عزل طويلة خلال الشتاء، تواجه المملكة المتحدة منذ أسابيع ارتفاع الإصابات جراء متحورة دلتا التي رصدت في البداية في الهند وتعد أشد عدوى.
26 يونيو 2021 - 16 ذو القعدة 1442
08:20 PM
ألقوا كرات صغيرة فوق بوابة المقر الرسمي لـ"جونسون"
تظاهر الآلاف اليوم (السبت) في وسط لندن احتجاجًا على قيود مكافحة "كوفيد-19" في بريطانيا، بعد تأجيل رفع آخرها إلى يوليو (تموز) بسبب زيادة الحالات.
وسار المتظاهرون رافعين لافتات كتبت عليها كلمة "حرية"، على أصوات قرع الطبول والموسيقى والصفارات في قلب العاصمة البريطانية، من هايد بارك إلى البرلمان، وفقاً لـ"فرانس 24".
وردد المتحتجون "عار عليكم!" وألقوا كرات صغيرة فوق بوابة المقر الرسمي لرئيس الوزراء بوريس جونسون في 10 داونينغ ستريت والبرلمان في ويستمنستر.
وعلى الرغم من التقدم المحرز في حملة التلقيح وفترة عزل طويلة خلال الشتاء، تواجه المملكة المتحدة منذ أسابيع ارتفاع الإصابات جراء متحورة دلتا التي رصدت في البداية في الهند وتعد أشد عدوى.
، آلاف البريطانيين يتظاهرون احتجاجاً على استمرار قيود "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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