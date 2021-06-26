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كشف علماء في جمهورية جنوب إفريقيا اليوم (السبت)، عن أن السلالة المتحورة "دلتا" المكتشفة في الهند، أصبحت هي السائدة بين إصابات فيروس كورونا الجديدة في البلاد.
وأوضحت القائمة بأعمال وزير الصحة مامولوكو كوباي نجوباني، خلال مؤتمر صحفي، أن ذروة الموجة الثالثة من الإصابات بفيروس كورونا؛ ستتجاوز -على الأرجح- ذروة الموجة الثانية، التي كانت في يناير الماضي؛ وفقًا لـ"رويترز".
وتواجه البلاد موجة ثالثة من العدوى، سُجلت على إثرها أكثر من 18 ألف حالة إصابة جديدة أمس.فيروس كورونا الجديد
"دلتا" يسود إصابات "كورونا" في جنوب إفريقياصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-26
كشف علماء في جمهورية جنوب إفريقيا اليوم (السبت)، عن أن السلالة المتحورة "دلتا" المكتشفة في الهند، أصبحت هي السائدة بين إصابات فيروس كورونا الجديدة في البلاد.
وأوضحت القائمة بأعمال وزير الصحة مامولوكو كوباي نجوباني، خلال مؤتمر صحفي، أن ذروة الموجة الثالثة من الإصابات بفيروس كورونا؛ ستتجاوز -على الأرجح- ذروة الموجة الثانية، التي كانت في يناير الماضي؛ وفقًا لـ"رويترز".
وتواجه البلاد موجة ثالثة من العدوى، سُجلت على إثرها أكثر من 18 ألف حالة إصابة جديدة أمس.
26 يونيو 2021 - 16 ذو القعدة 1442
07:51 PM
26 يونيو 2021 - 16 ذو القعدة 1442
09:03 PM
ترجيح بارتفاع ذروة موجته
كشف علماء في جمهورية جنوب إفريقيا اليوم (السبت)، عن أن السلالة المتحورة "دلتا" المكتشفة في الهند، أصبحت هي السائدة بين إصابات فيروس كورونا الجديدة في البلاد.
وأوضحت القائمة بأعمال وزير الصحة مامولوكو كوباي نجوباني، خلال مؤتمر صحفي، أن ذروة الموجة الثالثة من الإصابات بفيروس كورونا؛ ستتجاوز -على الأرجح- ذروة الموجة الثانية، التي كانت في يناير الماضي؛ وفقًا لـ"رويترز".
وتواجه البلاد موجة ثالثة من العدوى، سُجلت على إثرها أكثر من 18 ألف حالة إصابة جديدة أمس.
، "دلتا" يسود إصابات "كورونا" في جنوب إفريقيا ،
المصدر : الخليج 365
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