محمد بن مسعود - الدمام - خلال الـ24 ساعة الماضية سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية وفاتين، و119 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و188 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية. وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين، بلغت 98.1%؛ فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات؛ لافتة النظر إلى وجود 7 مصابين في غرف العناية المكثفة، بينهم مصاب واحد على أجهزة التنفس الاصطناعي؛ فيما يُعالَج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 14 مصابًا.فلسطين فيروس كورونا الجديد فلسطين تسجل 119 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة و188 تعافٍ وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-06-26 سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية وفاتين، و119 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و188 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية. وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين، بلغت 98.1%؛ فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات؛ لافتة النظر إلى وجود 7 مصابين في غرف العناية المكثفة، بينهم مصاب واحد على أجهزة التنفس الاصطناعي؛ فيما يُعالَج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 14 مصابًا. 26 يونيو 2021 - 16 ذو القعدة 1442 06:08 PM اخر تعديل 26 يونيو 2021 - 16 ذو القعدة 1442 09:06 PM خلال الـ24 ساعة الماضية خلال الـ24 ساعة الماضية سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية وفاتين، و119 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و188 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية. وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين، بلغت 98.1%؛ فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات؛ لافتة النظر إلى وجود 7 مصابين في غرف العناية المكثفة، بينهم مصاب واحد على أجهزة التنفس الاصطناعي؛ فيما يُعالَج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 14 مصابًا. ، فلسطين تسجل 119 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة و188 تعافٍ ،

المصدر : الخليج 365

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