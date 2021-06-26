، مدير "صحة بيشة" يعتمد تجهيز وتشغيل أجنحة الصحة النفسية بمستشفى تثليث العام ،

محمد بن مسعود - الدمام - اعتمد فالح بن ناصر الشهراني، مدير الشؤون الصحية بمحافظة بيشة، تجهيز وتشغيل أجنحة الصحة النفسية بمستشفى تثليث العام، وذلك بدءًا من يوم غد الأحد 26 من شهر يونيو من عام 2021م.

وأوضحت "صحة بيشة" أن جناح الرجال يحتوي على أربع أسرَّة، فيما يحتوي جناح النساء على ستة أسرَّة، وتوفر أجنحة الصحة النفسية بالمستشفى معايير الخصوصية للمراجعين، كما يقدم الكادر الطبي من ذوي الخبرات برامج خاصة لعلاج اضطرابات المزاج المختلفة، مثل الاكتئاب والهوس، إضافة إلى اضطرابات الذهان، وكذلك الاضطرابات النفسية المصاحبة للولادة والحالات النفسية المصاحبة للأمراض العضوية.

يُذكر أن تلك الجهود تأتي لعمل بيئة عمل في أجنحة الصحة النفسية بالمستشفى؛ كونه ينعكس إيجابًا على رضا المستفيد من الخدمة وسلامة المرضى، وتقديم خدمات أفضل.بيشة صحة بيشة وزارة الصحة