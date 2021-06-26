شكرا لمتابعة خبر عن نظام مكافحة المخدرات: لا يتم معاقبة "المدمن" المتقدم بطلب علاجه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

يوافق اليوم السبت اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والذي يحاول فيه العالم توعية الجميع بخطورة المخدرات وتدميرها لمتعاطيها وحث الآخرين على أهمية التعافي منها.

وينص النظام وفقًا للمادة (42) من نظام مكافحة المخدرات أنه لا يتم معاقبة "مدمن المخدرات" الذي يتقدم بطلب للتعافي.

وتنص المادرة أن كل متعاطي أو مدمن للمخدرات لو تقدم بنفسه أو تقدم أحد من أهله أو أقاربه بطلب علاجه فلا تقام عليه دعوى ولا يتم معاقبته.