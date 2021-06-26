اخبار السعوديه

استشاري: الخوف من الفضيحة يعد عاملا من عوامل تدهور المدمن بشكل كبير "فيديو"

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن استشاري: الخوف من الفضيحة يعد عاملا من عوامل تدهور المدمن بشكل كبير "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال الدكتور فيصل البيشي استشاري الطب النفسي وعلاج الإدمان بوزارة الصحة، إن الإدمان يؤثر على الأسرة ويؤدي إلى تفككها وتحطمها وصولا إلى الطلاق.

وأوضح فيصل البيشي أن الإدمان مرض وله طرق وقاية وعلاج، لافتا إلى أن جو الأسرة  ترابطها له دور كبير في العلاج من الإدمان.

وتابع:"الحوار  بين أفراد الأسرة ومعرفتها يساعد في العلاج من الإدمان"، موضحا أن الخوف من الفضيحة يعتبر عاملا من عوامل تدهور حالة المدمن بشكل كبير.

 

 

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا