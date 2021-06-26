شكرا لمتابعة خبر عن استشاري: الخوف من الفضيحة يعد عاملا من عوامل تدهور المدمن بشكل كبير "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال الدكتور فيصل البيشي استشاري الطب النفسي وعلاج الإدمان بوزارة الصحة، إن الإدمان يؤثر على الأسرة ويؤدي إلى تفككها وتحطمها وصولا إلى الطلاق.

وأوضح فيصل البيشي أن الإدمان مرض وله طرق وقاية وعلاج، لافتا إلى أن جو الأسرة ترابطها له دور كبير في العلاج من الإدمان.

وتابع:"الحوار بين أفراد الأسرة ومعرفتها يساعد في العلاج من الإدمان"، موضحا أن الخوف من الفضيحة يعتبر عاملا من عوامل تدهور حالة المدمن بشكل كبير.