شكرا لمتابعة خبر عن "النمر": من حق الثمانيني الزواج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجه الدكتور خالد النمر، إستشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، رسالة للأبناء الذي يرغبوان آبائهم في الزواج بسن الثمانين عامًا.

وقال "النمر" عبر حسابه على "تويتر": "من حق والدكم الذي بلغ ٨٠ سنة ويسكن لوحده أن يتزوج من تناسبه فالمودة والرحمة بين الزوجين إحتياج عاطفي غريزي".

وأضاف: "الاحتياج العاطفي مثل الأكل والشرب.. ويجب أن تحترم رغبته ولاّ يُضَارّ في ذلك فهذا حقه شرعاً وعُرْفًا".

وأثارت تغريدة "النمر" الجدل بين المتابعين فمنهم من أيده الرأي بحق الرجل في الزواج ممن تناسبه بغض النظر عن عمره، فيما رأي البعض أن الأمر غير مناسب خاصة مع تقدم السن.