شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الخضيري": حليب الإبل يقاوم السكر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

تحدث العالم والدكتور فهد الخضيري، عالم أبحاث في المسرطنات، عن فائدة حليب الإبل لمرض السكري وأهمية الحصول عليه من مصدر موثوق.

وقال "الخضيري" أن حليب الإبل من أفيد أنواع الحليب ويوجد فيه مركبات نادرة وجيدة، حيث أثبتت الأبحاث أنه يقاوم السكر لكن الأهمية هنا أن تحصل على هذا الحليب لتجني هذه الفوائد، بحسب صحيفة "الإخبارية".

وأضاف: "يجب الحصول عليه من مكان معروف والتأكد من صلاحيتها وطريقة الحلب واستجلاب الحليب أحيانًا تكون الأواني غير نظيفة ومكشوفة وهذا يمكن أن يؤدي إلى نمو المكروبات فيه وتكون بؤرة التهاب ميكروب".

وأكد "الخضيري" أنه يجب أن نشرب حليب الإبل من الجهة الموثوقة والمعروفة حتى لا يصاب الشخص بالأمراض أما من الأماكن المجهولة فيمكن أن يكون ملوث أو الناقة مريضة يمكن أن تؤدي لنقل هذه الأمراض خاصة أن لكل تجارة هناك فيها جشع.