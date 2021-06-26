شكرا لمتابعة خبر عن استشاري: التكييف يسبب الجفاف في الجهاز التنفسي "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قال استشاري طب نوم إن درجة الحرارة المثلى للنوم الجيد هي 24 درجة، لافتا إلى أن النوم يتعلق بشكل كبير بدرجة الحرارة الخارجية ودرجة حرارة الجسم أيضا.

وأشار الاستشاري خلال مداخلة هاتفية بقناة الإخبارية إلى أن درجة الحرارة المرتفعة المنخفضة في الغرفة تؤثر على جودة النوم وتقلل من النوم العميق.

ولفت إلى أن الحرارة المثلى في غرفة النوم في الدراسات القلبية بالمناطق الغربية حوالي من 15 إلى 20 درجة و قد يكون الإنسان الغربي يختلف عن الإنسان في منطقتنا الحارة.

وتابع أن النوم بدون صوت المكيف أفضل، فالمكيف يسمى بالضوضاء البيضاء، موضحا أن المكيف يسحب الرطوبة من جو الغرفة ولذلك يسبب الجفاف في الجهاز التنفسي.