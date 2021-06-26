شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تشديدات على خطورة شراء حليب الإبل من الباعة المتجولين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذرت هيئة الغذاء والدواء من شراء حليب الإبل من الباعة المتجولين الذين يواصلون بيعه في الطرقات وأسواق الماشية دون مراعاة الصحة العامة.

وأكد استشاري أنه يجب على الجميع الحذر من شرب حليب الإبل من أي باعة متجولين وما يُعتقد بأن غلي حليب الإبل أو بسطرة حليب الإبل تذهب بفائدة الحليب معلومة غير صحية.

وأضاف: "غلي حليب الإبل يجعله معقمًا ويقضي على البكتريا الموجودة فيه والتي قد تصيب صمامات القلب وغيرها من الأمراض الأخرى"، وفقًا لما جاء بالإخبارية.

فيما أفاد المواطنون أنهم لا يرون أي أضرار من شرب حليب الإبل لدى الباعة المتجولين فهم يشربونه باستمرار ولم يحدث لهم ضرر، مشيرين أن التفكير بأن حليب الإبل من الباعة الجائلين أنه مضر يعد بالنسبة لهم أمر معقد.