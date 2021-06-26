شكرا لمتابعة خبر عن النجيدي: لا يجوز حمل أدوية مخدرة ومؤثرات عقلية ما لم يصفها طبيب "مرخص"_فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدث المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، عن كيفية متابعة استخدام المخدرات العلاجية.

وقال الرائد محمد النجيدي خلال مداخلة هاتفية بقناة الإخبارية، إن المادة 35 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نصت على إنه لا يجوز لأي شخص غير مرخص له حيازة أدوية مخدرة ومؤثرات عقلية ما لم يصفها له طبيب مرخص له بحسب أحكام هذا النظام.

وأوضح أن الشخص المصروف له الأدوية الخاضعة للنظام والتداول الطبي يجب أن يحمل معه الوصفة الطبية وبنفس الكميات التي يحملها أو يجرم حسب النظام بحمله لها.