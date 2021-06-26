شكرا لمتابعة خبر عن سفارة المملكة في بنغلاديش تعلن تعليق العمل بعد ارتفاع حالات كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - دكا (صدى):

‏أعلنت سفارة المملكة في بنغلاديش، اليوم السبت، عن تعليق العمل في السفارة حتى رفع الحظر.

ونبهت السفارة بأن الحكومة البنغلاديشية أعلنت الإغلاق الكامل في كافة انحاء البلاد عدا خدمات الطوارئ اعتبارًا من تاريخ ٢٠٢١/٦/٢٨م نظرا لارتفاع حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا مؤخرا.

وكانت حكومة بنغلاديش قد أعلنت أمس الجمعة، فرض حالة إغلاق على مستوى البلاد لمدة أسبوع لإبطاء وتيرة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، في خضم ندرة جرعات اللقاح.

وجاء ذلك بعد تسجيل 108 وفيات بالفيروس، وهي أعلى حصيلة وفيات خلال 24 ساعة منذ 12 أبريل؛ ليعلن أنه سيتم فرض إغلاق صارم في جميع أنحاء البلاد اعتبارا من يوم الاثنين.