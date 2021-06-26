مالك أحد مكاتب الاستقدام يحدد 3 أسباب وراء ارتفاع الأسعار

الرياض - محمد عبدالله - قال ماجد الهقاص مالك أحد مكاتب استقدام العمالة المنزلية في السعودية إن أسعار الاستقدام في المملكة أكثر ارتفاعًا من باقي دول الخليج، عازيًا غلو الأسعار لثلاثة أسباب.

وأوضح مالك أحد مكاتب الاستقدام ماجد الهقاص، في تصريحات لقناة «الإخبارية»، أن كثرة عدد المكاتب في السعودية مع قلة الدول الموردة وقلة عدد مكاتبها، هي الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع أسعار الاستقدام.

وأشار إلى أن المكاتب أصبحت تضارب على الاستقدام خارجيًا، «فهناك من يدفع ألفًا، ليأتي آخر قائلاً، إنه سيدفع 1200، فيما يضارب الثالث بـ1400»، مشيرًا إلى أن المستفيد الوحيد هو المكتب الخارجي.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قالت الأسبوع الماضي، إن تجمع عدد من ملاك ومسؤولي مكاتب الاستقدام أمام مقرها كان احتجاجًا على قرارها بتحميل تكلفة الحجر المؤسسي للعمالة المنزلية المستقدمة على مكاتب الاستقدام، وذلك للعقود التي أبرمت قبل الإعلان عن الحجر المؤسسي.

وأوضحت «الموارد البشرية» في بيان نشره المتحدث الرسمي باسمها، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن ملاك ومسؤولي مكاتب الاستقدام طالبوا بتحميل صاحب العمل المستقدم تكلفة الحجر المؤسسي، وهو ما لا يتوافق مع عقد الاستقدام المبرم بين الطرفين.

وأشارت إلى أنها أوضحت في لقاءات سابقة وفي تجمعهم المشار إليه حيثيات القرار والرأي القانوني والإجراءات الإدارية التي اتخذتها في تمديد العقود المبرمة بما يمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم أمام العملاء المستقدمين.

وأكدت «الموارد البشرية» أنها تسعى من خلال قراراتها إلى اتخاذ ما يخدم المصلحة العامة، إضافة إلى تنسيقها الدائم مع مختلف الجهات المعنية والقطاعات المختلفة قبل اتخاذ أي قرار.

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