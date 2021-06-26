ضبط مواطن شارك في محاولة تهريب ملايين الأقراص المخدرة من لبنان

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، السبت، القبض على مواطن بمنطقة الرياض لثبوت مشاركته في محاولة تهريب 14 مليونًا و400 ألف قرص إمفيتامين مخدر، قادمة من لبنان.

وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، إن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية -التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة- بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب الأقراص المخدرة، بميناء جدة الإسلامي، كانت مخفية داخل شحنة ألواح حديدية قادمة من لبنان.

وأكد الرائد النجيدي إيقاف المواطن، واتخاذ بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.