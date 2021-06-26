سعودية تبتكر تطبيق «شعائرنا» لتسهيل الحج.. يخفف الزحام ويوفر وظائف

الرياض - محمد عبدالله - ابتكرت الفتاة السعودية شموخ تركي السفياني، خريجة بكالوريوس كيمياء بالطائف، تطبيق «شعائرنا»؛ لتسهيل وتخفيف المعاناة التي يواجهها الحجاج أثناء أداء مناسك الحج.

وقالت «شموخ»، خلال مقابلة مع قناة «الإخبارية»، إن فكرة هذا التطبيق بدأت من كثرة المشكلات والأخطاء والعقبات التي يعاني منها حجاج بيت الله الحرام، خاصة أن الأعداد كبيرة جدًّا وبالملايين، الأمر الذي يحتاج إلى التطوير باستخدام التقنية لحل هذه المشكلات.

وأضافت أن التطبيق سيحل مشكلة الازدحام ويوفر حملات موثوقة، فضلاً عن مساعدة الحاج على أداء الحج بشكل مناسب، كما يوفر التطبيق فرصًا وظيفية وتطوعية، وسيكون أكثر نظامًا وجودة في الحج.

وعن كيفية حل التطبيق لمشكلة الازدحام، أوضحت شموخ أن هناك آليات وتقنيات استخدمتها في هذا التطبيق ستسهل للحاج استخدامه، فالتطبيق سيكون مبسطًا جدًا، باستخدام تقنية البلوك تشين والواقع المعزز وتقنيات كثيرة يتم العمل عليها الآن لحل أزمة الازدحام.

وحول كيفية توفير هذا التطبيق للوظائف، أكدت أنها ستطلق خدمة في هذا التطبيق تتيح للراغبين في التوظيف وظائف موسمية، والنزول للحج والاستفادة من ذلك، وستوجد بالتطبيق مثلا خدمة «مرافق» لمساعدة الحاج الذي يحتاج إلى مرافق طول رحلة الحج.