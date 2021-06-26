شرطة الرياض: الإطاحة بـ6 مواطنين ومقيم اقتحموا 58 صيدلية

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت شرطة منطقة الرياض، السبت، القبض على 6 مواطنين ومقيم سوداني في العقدين الثاني والثالث من العمر، ثبت تورطهم في اقتحام 58 صيدلية خلال الأربعة الأشهر الماضية، في منطقتي الرياض وجازان.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض، إن المتهمين السبعة، تمكنوا من الاستيلاء على المبالغ المالية بصناديق المحاسبة، وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وأشار إلى أن المتهمين أقروا بما نسب إليهم، مؤكدًا أن قيمة المسروقات بلغت 831 ألفًا و734 ريالا، مؤكدًا إيقافهم تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.