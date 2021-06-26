مسؤول: 42% من الموظفين غير راضين عن بيئة العمل

الرياض - محمد عبدالله - قال نائب مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور عبدالرحمن العريفي إن 42٪ من الموظفين غير راضين عن بيئة العمل، وفقًا لدراسة أجريت مؤخرًا شاركت فيها 13 وزارة بالمملكة.

وأضاف العريفي، خلال مداخلة مع «قناة الإخبارية»، أن نسبة الموظفين الراضين عن بيئة العمل، وفقًا للدراسة، تبلغ بالتحديد 58.3%.

وأشار إلى أن من حصل على المركز الأول في نسبة الرضاء عن بيئة العمل منذ نحو سنتين أوثلاثة سجل نسبة 63%، بمعنى أننا نبعد نحو 5 نقاط عن أعلى نسبة.

وأوضح أن نسبة الموظفين غير الراضين عن بيئة العمل تبلغ 42%، لكن هذه الدراسة علمية بحتة، الهدف منها التحسين والبحث عن الخلل وإعطاء كل وزارة من الوزارات المشاركة في الدراسة (13 وزارة) حلول عملية وواقعية بشكل موضوعي.