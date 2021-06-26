ونشرت وزارة الحج والعمرة، عبر حسابها الرسمي في موقع “تويتر”، تفاصيل القائمة النهائية على النحو التالي:

أعلنت وزارة الحج والعمرة، مساء اليوم السبت، القائمة النهائية لمرشحي عضوية مجلس إدارة شركة حجاج دول إفريقيا غير العربية.

محمد يوسف

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