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القائمة النهائية لمرشحي عضوية مجلس إدارة شركة حجاج دول إفريقيا غير العربية

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شكرا لقرائتكم القائمة النهائية لمرشحي عضوية مجلس إدارة شركة حجاج دول إفريقيا غير العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-26

القائمة النهائية لمرشحي عضوية مجلس إدارة شركة حجاج دول إفريقيا غير العربية

أعلنت عن القائمة النهائية لمرشحي عضوية مجلس إدارة شركة الزمازمة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الحج والعمرة، مساء اليوم السبت، القائمة النهائية لمرشحي عضوية مجلس إدارة شركة حجاج دول إفريقيا غير العربية.

تفاصيل القائمة النهائية:

ونشرت وزارة الحج والعمرة، عبر حسابها الرسمي في موقع “تويتر”، تفاصيل القائمة النهائية على النحو التالي:

 

القائمة النهائية لمرشحي عضوية مجلس إدارة شركة حجاج دول إفريقيا غير العربية - متابعات الخليج 365

كما نشرت وزارة الحج والعمرة عن القائمة النهائية لمرشحي عضوية مجلس إدارة شركة الزمازمة.
القائمة النهائية لمرشحي عضوية مجلس إدارة شركة حجاج دول إفريقيا غير العربية - متابعات الخليج 365 القائمة النهائية لمرشحي عضوية مجلس إدارة شركة حجاج دول إفريقيا غير العربية - متابعات الخليج 365
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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