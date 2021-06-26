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شكرا لقرائتكم القائمة النهائية لمرشحي عضوية مجلس إدارة شركة حجاج دول إفريقيا غير العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-26
كما نشرت وزارة الحج والعمرة عن القائمة النهائية لمرشحي عضوية مجلس إدارة شركة الزمازمة.
القائمة النهائية لمرشحي عضوية مجلس إدارة شركة حجاج دول إفريقيا غير العربية
أعلنت عن القائمة النهائية لمرشحي عضوية مجلس إدارة شركة الزمازمة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة الحج والعمرة، مساء اليوم السبت، القائمة النهائية لمرشحي عضوية مجلس إدارة شركة حجاج دول إفريقيا غير العربية.
تفاصيل القائمة النهائية:
ونشرت وزارة الحج والعمرة، عبر حسابها الرسمي في موقع “تويتر”، تفاصيل القائمة النهائية على النحو التالي:
كما نشرت وزارة الحج والعمرة عن القائمة النهائية لمرشحي عضوية مجلس إدارة شركة الزمازمة.
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