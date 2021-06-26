خطة سريعة لإعادة الغطاء النباتي في متنزهات عسير المتضررة بسبب الحرائق

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-26

متابعات الخليج 365 - عسير

تفقد نائب وزير البيئة والمياه والوفد المرافق له وضع المتنزهات في عسير والحرائق التي انتشرت مؤخرًا؛ للعمل على وضع خطة سريعة لإعادة الغطاء النباتي في جميع المناطق التي تضررت.

وفي وقت سابق، أعلنت مديرية الدفاع المدني بعسير، مواصلة جهود إخماد حريق اندلع في منتزهي الأمير سلطان والجرة بأبها، دون وقوع إصابات.

جهود الدفاع المدني:

وأوضح الدفاع المدني، في منشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي، أنه يتم إخماد حريق في منتزهي الأمير سلطان والجرة، دون وقوع إصابات،ولله الحمد.

وتمكنت فرق الدفاع المدني، أمس الجمعة، من السيطرة على جزء كبير من حريق منتزه الجرة قبل امتداده إلى المنازل، بحسب “الإخبارية”.

السيطرة على الحريق:

وأوضحت أن فرق الدفاع المدني سيطرت بشكل كامل على الحريق الذي يجاور المنازل، مشيرة إلى أن الفرق الميدانية تعمل داخل الجبال، لمحاولة حصار الحرائق.



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