الصحة: الجرعة الثانية تقاوم بعض متحورات فيروس كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح وكيل وزارة الصحة، الدكتور عبدالله عسيري، أن الجرعة الثانية من لقاح كورونا مهمة لاستدامة المناعة ومقاومة بعض المتحوّرات للفيروس، وفقًا لـ”الإخبارية”.

تطورات فيروس كورونا:

وفي وقت سابق، كشفت وزارة الصحة عن تسجيل (1301) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (1376) حالة، كما تم تسجيل (17) حالة وفاة جديدة، وبذلك يصل إجمالي عدد المتعافين إلى (463,004) حالة.

تدشين مراكز اللقاحات:

وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت التوسع في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

الجرعة الثانية من اللقاح:

كانت وزارة الصحة بدأت في إعطاء الجرعة الثانية من لقاح كورنا لكل من بلغ 50 عامًا بالتقويم الهجري، بشرط مرور 42 يومًا على تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح.

في السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة أنَّ عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة عبر 587 مركزًا بمختلف المناطق، تجاوز 17 مليون جرعة.



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