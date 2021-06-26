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شكرا لقرائتكم القبض على 4 مواطنين امتهنوا سلب المارة تحت تهديد السلاح بالشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
القبض على 4 مواطنين امتهنوا سلب المارة تحت تهديد السلاح بالشرقية
ارتكبوا 6 جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي
متابعات الخليج 365 - واس
صَرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري بأن المتابعة الأمنية لجرائم السرقة والاعتداء على الأموال أسفرت -بفضل الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة الدمام من القبض على (4) مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبوا (6) جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في الاعتداء على الأشخاص وسلبهم -تحت تهديد السلاح الأبيض- ما بحوزتهم وسرقة المركبات.
استعادة 6 مركبات
وأضاف المقدم الشهري، أنه تمت استعادة (5) مركبات، وجرى إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلوا إلى فرع النيابة العامة.
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