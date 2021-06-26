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القبض على 4 مواطنين امتهنوا سلب المارة تحت تهديد السلاح بالشرقية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-26

القبض على 4 مواطنين امتهنوا سلب المارة تحت تهديد السلاح بالشرقية

ارتكبوا 6 جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي

متابعات الخليج 365 - واس

صَرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري بأن المتابعة الأمنية لجرائم السرقة والاعتداء على الأموال أسفرت -بفضل الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة الدمام من القبض على (4) مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبوا (6) جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في الاعتداء على الأشخاص وسلبهم -تحت تهديد السلاح الأبيض- ما بحوزتهم وسرقة المركبات.

استعادة 6 مركبات

وأضاف المقدم الشهري، أنه تمت استعادة (5) مركبات، وجرى إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلوا إلى فرع النيابة العامة.

 
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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