بدء القبول لبرنامج الدبلوم بتقنية بنات المدينة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الكلية التقنية للبنات بالمدينة المنورة عن فتح القبول والتسجيل في برنامج الدبلوم الصباحي والمسائي للعام التدريبي 1443هـ، اعتبارا من اليوم حتى 27/11/1442. وأوضحت الكلية أن برنامج الدبلوم الصباحي يشمل تخصصات إدارة مكتبية وخياطة وإنتاج ملابس وتصميم أزياء والعناية بالبشرة والمكياج والعناية بالشعر والوسائط المتعددة، بينما يشمل برنامج الدبلوم المسائي تخصص الإدارة المكتبية.



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