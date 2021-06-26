القبض على سارقي مركبات في مكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على سارقي مركبات بعد أن ارتكبوا 18 جريمة بالنمط والسلوك الإجرامي نفسيهما. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على 3 مواطنين ومقيم من الجنسية السورية، في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبوا 18 جريمة بالنمط والسلوك الإجرامي نفسيهما، تمثلت في سرقة المركبات التي يتركها قائدوها في وضع التشغيل أمام المحال التجارية، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.



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