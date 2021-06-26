فتح باب التقديم للدبلوم الصباحي بتقنية الطائف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الكلية التقنية للبنين بالطائف مواعيد التقديم للالتحاق في برنامج الدبلوم الصباحي للفصل التدريبي الأول لعام 1443، وذلك في تخصصات الالكترونيات، القوى الكهربائية، الشبكات، الدعم الفني، الإنتاج، المحركات، العمارة، المدني، المساحة، الإدارة المكتبية، المحاسبة، التسويق. وأوضحت الكلية أن التقديم سيكون متاحا من اليوم حتى الأربعاء 27/11/1442، عبر البوابة الالكترونية للقبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.



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