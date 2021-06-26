السعودية | السعودية: ضبط 108 ملايين حبة كبتاجون خلال عام ونصف

شكرا لقرائتكم السعودية: ضبط 108 ملايين حبة كبتاجون خلال عام ونصف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية، في تصريح صحافي لـ"العربية.نت"، أنها خلال عام 2020 والنصف الأول من عام 2021، تمكنت من إحباط محاولات عديدة لتهريب حبوب الكبتاجون بلغت أكثر من 108 ملايين حبة، إلى جانب أكثر من 13 ألف كلغ من المخدرات كالحشيش والهيروين والكوكايين وغيرها من المخدرات.

يأتي ذلك في وقت تواصل فيه منافذ الهيئة الجمركية البالغ عددها أكثر من 35 منفذًا، مواجهتها لتلك المحاولات التي تتنوع طرق التهريب من خلالها، حيث عمدت الهيئة إلى الاستفادة المثلى من التقنيات الأمنية الحديثة، في كشف حيل أرباب التهريب لمحاولة تمرير سمومهم إلى السعودية.

جانب من ضبط المخدرات في الجمارك

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الجمارك سد منيع

وأكدت الهيئة لـ"العربية.نت"، أن المنافذ الجمركية تبذل أقصى جهودها لمكافحة تهريب المخدرات بجميع أشكالها وأنواعها، وشددت في الوقت نفسه على أنه مهما حاول أرباب التهريب استهداف السعودية وابتكار طرق التهريب من خلال حملاتهم المنظمة التي يقف خلفها جهات خارجية معادية تستهدف الوطن والمواطنين، فإن المنافذ الجمركية تقف سدًا منيعًا أمام تلك المحاولات وأمام كل ما من شأنه المساس بأمن الوطن ومقدراته.

يُذكر أن اليوم السبت الموافق 26 يونيو يُصادف احتفاء دول العالم باليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي حددته الجمعية العامة في الأمم المتحدة عام 1987م، ويتضمن الاحتفاء بهذا اليوم تفاعل جميع أنحاء العالم من خلال تعزيز التوعية بأضرار المخدرات بمختلف أصنافها؛ بهدف جعل الناس على بيّنة بمخاطر إدمان المخدرات والاتجار غير المشروع بها، إلى جانب أثرها السلبي على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للأمة؛ مما يزعزع تنميتها ويحد من نهضتها، وهذا ما شجع اللجان المعنية بالمخدرات والجريمة على التفاني بأعمالهم بشأن المراقبة الدولية للمخدرات، وحث جميع الحكومات على تقديم أقصى قدر ممكن من الدعم المالي والسياسي.

برامج رفع الوعي

وتشارك المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي بهذه المناسبة من خلال برامج وفعاليات توعوية مكثفة تهدف إلى رفع الوعي لدى أفراد المجتمع بمخاطر المخدرات وأضرارها والتأكيد على أهمية العمل الوطني الفعال والشامل لمواجهتها، إلى جانب إبراز جهود المملكة في مكافحة هذه الآفة من خلال العديد الجهات الحكومية التي تعمل على توحيد جهودها لمواجهة ترويج وتهريب المخدرات.