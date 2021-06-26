، محافظ شرورة يزور مدير تعليم المحافظة ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد إجرائه قسطرة على القلب

زار محافظ شرورة، التابعة لمنطقة نجران، المكلف موفق بن عبدالهادي العنزي، لمدير تعليم شرورة، سعيد بن عمر باوزير.

جاء ذلك، للاطمئنان على صحته بعد إجرائه عملية قسطرة على القلب.

وتمنى المحافظ "العنزي" الشفاء العاجل "باوزير" والعودة إلى عمله وهو بصحة وعافية.

ومن جانبه، عبر "باوزير"، عن شكره لـ"العنزي"، على هذه الزيارة.