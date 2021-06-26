- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
زار محافظ شرورة، التابعة لمنطقة نجران، المكلف موفق بن عبدالهادي العنزي، لمدير تعليم شرورة، سعيد بن عمر باوزير.
جاء ذلك، للاطمئنان على صحته بعد إجرائه عملية قسطرة على القلب.
وتمنى المحافظ "العنزي" الشفاء العاجل "باوزير" والعودة إلى عمله وهو بصحة وعافية.
ومن جانبه، عبر "باوزير"، عن شكره لـ"العنزي"، على هذه الزيارة.
26 يونيو 2021 - 16 ذو القعدة 1442 06:59 PM
بعد إجرائه قسطرة على القلبمحافظ شرورة يزور مدير تعليم المحافظة
زار محافظ شرورة، التابعة لمنطقة نجران، المكلف موفق بن عبدالهادي العنزي، لمدير تعليم شرورة، سعيد بن عمر باوزير.
جاء ذلك، للاطمئنان على صحته بعد إجرائه عملية قسطرة على القلب.
وتمنى المحافظ "العنزي" الشفاء العاجل "باوزير" والعودة إلى عمله وهو بصحة وعافية.
ومن جانبه، عبر "باوزير"، عن شكره لـ"العنزي"، على هذه الزيارة.
، محافظ شرورة يزور مدير تعليم المحافظة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ شرورة يزور مدير تعليم المحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.