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«الصحة»: الوقاية من مضاعفات كورونا تكون بأخذ اللقاح

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الرياض - محمد عبدالله - أكدت وزارة الصحة أن الوقاية من مضاعفات فيروس الشديدة والحرجة تكون من خلال أخذ اللقاح, مبينةً أن اللقاحات آمنة وفعّالة بشكل كبير.

ونصحت وزارة الصحة، الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

و‏أعلنت «الصحة» إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1301) حالة مؤكدة، وتعافي (1376) حالة.

 وبلغ عدد الحالات النشطة (11239) حالة منها (1450) حالة حرجة، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى (482003) حالات، وحالات التعافي (463004) حالات, وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (17) حالة ليصل الإجمالي إلى (7760) حالة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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