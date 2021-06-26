الإطاحة بـ4 مواطنين بالشرقية امتهنوا سلب الأشخاص تحت تهديد السلاح

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت شرطة المنطقة الشرقية، السبت، القبض على 4 مواطنين، اعتدوا على أشخاص وسلبوهم ما بحوزتهم وسرقوا مركباتهم تحت تهديد السلاح الأبيض.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري إن المتابعة الأمنية لجرائم السرقة والاعتداء على الأموال أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة الدمام من القبض على المواطنين الأربعة، وهم في العقدين الثالث والرابع من العمر.

وأشار متحدث شرطة الشرقية إلى أن المتهمين ارتكبوا 6 جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في الاعتداء على الأشخاص وسلبهم -تحت تهديد السلاح الأبيض- ما بحوزتهم وسرقة المركبات.

وأكد استعادة 5 مركبات، وإيقاف المتهمين واتُّخاذ بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.