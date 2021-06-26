«الداخلية»: أسهمنا في إحباط عمليات لتهريب المخدرات بـ3 دول

الرياض - محمد عبدالله - قال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، محمد النجيدي، إن وزارة الداخلية، ممثلة في «مكافحة المخدرات»، نجحت في إحباط عمليات لتهريب المخدرات في ماليزيا والكويت واليونان.

وأضاف النجيدي، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «الإخبارية» أن وزارة الداخلية، ممثلة في المديرية العامة لمكافحة المخدرات، لديها تنسيق مستمر وتعاون بناء مع الدول الشقيقة والصديقة في احباط محاولات الشبكات الإجرامية المنظمة التي تمتهن تهريب وترويج المخدرات إلى المملكة.

وأشار إلى أن الوزارة أسهمت في إحباط العديد من القضايا خارج المملكة، مثل عملية إحباط 94 مليون قرص امفيتامين في ماليزيا، وكذلك في دولة الكويت حيث تم احباط أكثر من مليوني قرص أمفيتامين مخدر، وكذلك أكثر من أربعة أطنان من الحشيش المخدر في اليونان، وذلك كله بفضل معلومات من وزارة الداخلية.

وأكد المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات أن الجهات المختصة في وزارة الداخلية أو في الجهات الحكومية الأخرى تمكنت مؤخرًا من ضبط أكثر من 90 مليون قرص أمفيتامين مخدر، وكذلك أكثر من سبعة أطنان من مادة الحشيش المخدر.