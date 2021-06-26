«الزكاة والجمارك»: ضبط 108 ملايين حبة كبتاجون بين 2020 و2021

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، السبت، أنها تمكنت خلال عام ونصف العام من ضبط أكثر من 108 ملايين حبة كبتاجون.

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن عناصر الهيئة تمكنوا في نفس الفترة بين عامي 2020 و2021، من ضبط 13.5 كيلوجرامًا من المخدرات بمختلف أنواعها.

وعبرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، غن فخرها بعناصر الهيئة «الذين يقدمون الغالي والنفيس لمواجهة مهربي المخدرات بحزم وقوة».

جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، الذي يصادف 26 يونيو من كل عام، ويهدف إلى تعزيز العمل الدولي والتعاون لتحقيق الهدف الأسمى وهو خلق عالم خال من تعاطي المخدرات.