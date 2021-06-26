القبض على عصابة سرقت 58 صيدلية في الرياض وجازان

وأوضحت الجهات الأمنية أن المتهمين (6 مواطنين ومقيم من الجنسية السودانية) في العقدين الثاني والثالث من العمر، وثبت تورطهم في اقتحام 58 صيدلية خلال الأربعة أشهر الماضية بمنطقتي الرياض وجازان.
وأضافت أنهم تمكنوا من الحصول على مبالغ مالية من صناديق الصيدليات، بالإضافة إلى أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وبلغت قيمة المسروقات 831 ألف ريال.
وأقر المقبوض عليهم بما نُسب إليهم، وتم إيقافهم تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية وإحالتهم للنيابة العامة.
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